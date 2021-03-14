الجزيرة والفجيرة.. «أرقام متناقضة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تجمع مباراة الجزيرة والفجيرة بين فريقين متناقضين، في معظم الأرقام، إلا أن الفوز هو الهدف المشترك لكل منهما، حتى وإن اتسعت الفوارق.

وتقام مواجهة اليوم بين متصدر البطولة برصيد 44 نقطة، وبين صاحب المركز قبل الأخير وله 11 نقطة، ولا تقتصر الفوارق عند الترتيب، ولكن على مستوى الهجوم والدفاع، ويعد «فخر أبوظبي» الأقوى دفاعاً في الدوري مع بني ياس، حيث لم يستقبل إلا 19 هدفاً، و«الذئاب» أسوأ دفاع، بعدما استقبل 44 هدفاً في 20 مباراة، وعلى مستوى الهجوم، فإن الجزيرة على القمة «50 هدفاً» والفجيرة ثالث أضعف هجوم «23 هدفاً». ورغم أن الأرقام تؤكد أن التفوق نظرياً سيكون للجزيرة، فإن مواجهة اليوم لا تعترف بالمقدمات، خاصة أن دوافع الهروب من الهبوط عند الفجيرة، ربما تساوي طموح الفوز بالبطولة والحفاظ على القمة عند الجزيرة.