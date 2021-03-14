الوصل وعجمان.. «خطوة للأمام»

مراد المصري (دبي)

يلتقي الوصل وعجمان، اليوم، بطموح البحث عن خطوات التقدم على لائحة الترتيب، ما بين «الإمبراطور» الساعي لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، و«البرتقالي» الذي يريد الهروب من مناطق الخطر.

ويدرك الوصل أن المهمة لن تكون سهلة أمام منافس لم يحقق الفوز عليه في آخر 4 مباريات على استاد زعبيل، حيث تعادل مرتين وخسر مرتين، لكن الفريق يتمسك بسجله الإيجابي تحت قيادة مدربه البرازيلي أودير هيلمان، في آخر 10 مباريات، فيما يتطلع «البركان» لمواصلة البناء على التعادل الذي حققه أمام «الفرسان» لحسم الأمور، من دون انتظار هدايا المنافسين في الطريق نحو الاستمرار في «الأضواء».