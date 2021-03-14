خورفكان وحتا.. «طوق النجاة»

فيصل النقبي (خورفكان)

تعد النقاط الثلاث بمثابة الهدف الأساسي لخورفكان وحتا، في اللقاء المهم اليوم، ويرفع الفريقان «شعار الفوز»، الذي يعني في حال حدوثه صول «النسور» إلى «النقطة 21»، وابتعاده عن منطقة الخطر، وكذلك يعتبر بمثابة «طوق النجاة» الحقيقي لـ «الإعصار» الذي يعيش وضعاً صعباً، وبالتالي فإن المباراة هي «الفرصة الأخيرة» لحتا من أجل تجدد الأمل. مالت «الغلبة» لمصلحة «النسور» في الذهاب، بعد أن قلب الطاولة على «الإعصار» خلال الشوط الثاني، من خسارة بهدفين إلى الفوز بـ «ثلاثية»، ولا يريد لاعبو حتا رفع «الراية البيضاء» والاستسلام لواقع الهبوط.