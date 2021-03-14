«مدفعجية أرسنال» تضرب توتنهام في «ديربي شمال لندن»

لندن (أ ف ب)

قلب أرسنال تخلّفه بهدف أمام توتنهام جاره وغريمه التقليدي في شمال لندن، إلى فوز مستحق 2-1، ليحرم الأخير من الاقتراب من رباعي المقدّمة، اليوم «الأحد،» في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم، وبقي رصيد توتنهام 45 نقطة في المركز السابع، في حين رفع أرسنال رصيده إلى 41 نقطة في العاشر.

دخل الفريقان المباراة بعد تحقيقهما انتصارين ثمينين في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، حيث عاد أرسنال بفوز مستحق على أولمبياكوس اليوناني 3-1، في حين تغلّب توتنهام على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بهدفين نظيفين.

وكشف مدرب أرسنال الإسباني ميكل ارتيتا قبل انطلاق المباراة بأنه استبعد هدافه الجابوني بيار إيميريك أوباميانج من التشكيلة الأساسية ووضعه على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين لأسباب مسلكية.

وقال أرتيتا لشبكة «سكاي» البريطانية «كان من المفترض أن يبدأ المباراة، لكننا كنا أمام مسألة مسلكية، الأمر أصبح وراءنا ونتطلع إلى المستقبل، سيجلس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين".

كان أرسنال الطرف الأفضل طوال الشوط الأول والأكثر خطورة على مرمى الحارس الفرنسي هوجو لوريس، وكان يمكن أن يخرج بثلاثة أهداف.

وتعرض توتنهام لضربة قوية بإصابة مهاجمه الكوري الجنوبي المتألق هيونج مين سون بعد مرور 19 دقيقة، لإصابة في عضلة الساق الخلفية فحلّ بدلاً منه الأرجنتيني إريك لاميلا.



