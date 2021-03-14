بيدرو: العين افتقد جهود 15 لاعباً أساسياً

العين (الاتحاد)

شدد البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب العين، على أن «الزعيم» لم يكن لديه متسع من الوقت للتحضير لمباراة بني ياس بعد غد «الثلاثاء»، على استاد هزاع بن زايد، ضمن «الجولة 21» لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقال: علينا أن نكون «موضوعيين»، لأن الفارق الزمني الفاصل ما بين مباراتنا أمام الوحدة، ومواجهة بني ياس 3 أيام فقط، وهو الوقت المتاح للإعداد، وكان علينا التركيز على استشفاء اللاعبين، وتوفير الظروف المناسبة لهم، حتى يكونوا مستعدين لمباراتنا المقبلة، وهو أمر مهم بالنسبة لنا، والشيء الآخر أن جميع المباريات المتبقية مهمة في الوقت الحاضر، ونلعب كلا منها على أنها «نهائي كؤوس»، وتركيزنا في جميع المباريات المتبقية من دوري الخليج العربي، يقتصر على الفوز وحصد النقاط الثلاث، إذا ما رغبنا في التقدم على جدول ترتيب المسابقة.

وأضاف: مباريات «الديربي» لها من اسمها نصيب، والفوز على الوحدة في ملعبه بـ «الأربعة» أمر مهم بالنسبة لنا، ويمنح لاعبي الفريق الثقة، مع الأخذ في الاعتبار غياب 15 لاعباً عن التشكيلة الأساسية، والأكثر أهمية من الفوز أن اللاعبين الذين شاركوا في التشكيلة الأساسية أظهروا مهاراتهم الجيدة، واستحقوا الفرصة التي منحناهم إياها، وأكدوا أننا إذا لعبنا كفريق نكون أقوى بكل تأكيد من أي وقت مضى، وهذا ما أثبته اللاعبون، وعندما يلعب العين كفريق واحد سيكون قوياً، وهذا ما نرغب في إظهاره داخل الملعب، وأن نستمر في القيام بالشيء نفسه في المباريات الست المتبقية، حتى نكون مع الفرق المتصدرة لجدول الدوري.

وأضاف: أتمنى أن نستعيد خدمات أي لاعب من الـ 15 الذين غابوا عن مبارياتنا السابقة، وهذا غير طبيعي، وفي كل أسبوع، وعلى مدار هذا الموسم كاملاً نفتقد أحد اللاعبين، وهو ما يؤثر على استمرارية طريقة عملنا، وفي كل مرة نعمل على تغيير التشكيلة، وفي كل أسبوع يختلف أسلوب اللعب وفي حقيقة الأمر وضعنا يختلف عن بني ياس، فهو فريق مستقر وثابت من حيث التشكيلة وأداؤه كان رائعاً هذا الموسم، في كل أسبوع ربما يلجأ إلى تغيير لاعب واحد، وربما لا يغير في التشكيلة، وهو عامل مهم في ثبات أسلوب لعب الفريق، وبني ياس جيد ولاعبوه يتمتعون بإمكانيات كبيرة، وهو ما يخدم مصلحة «السماوي».

وقال: مباراتنا ضد بني ياس صعبة، ولكن أعتقد إذا ما أظهرنا مهاراتنا وقدراتنا، ولعبنا بروح الفريق الواحد نتمكن من القتال للفوز بالنقاط الثلاث، ومهم أن نستمر حتى نهاية الموسم، وأن نلعب ونفوز في كل مباراة.



