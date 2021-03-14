ليستر يبصم بـ «خماسية» في «البريميرليج»

لندن (أ ف ب)

سحق ليستر سيتي ضيفه «الجريح» شيفيلد يونايتد، بخماسية نظيفة، بينها ثلاثية لمهاجمه النيجيري الدولي كيليتشي إيهياناتشو اليوم «الأحد،» في المرحلة الثامنة والعشرين، من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وخاض شيفيلد يونايتد أول مباراة رسمية، بعد رحيل مدربه كريس وايلدر بالتراضي، فحلّ بدلاً منه بصورة مؤقتة بول هيكينجبوتوم.

وكان وايلدر صعد بشيفيلد يونايتد إلى الدرجة الممتازة الموسم الماضي، وقاده لاحتلال المركز التاسع، بعد أن نافس على مقعد أوروبي في مطلع الموسم، لكن أداء الفريق تراجع بقوة هذا الموسم، وباتت عودته إلى المستوى الثاني مسألة وقت ليس إلا.

وفرض إيهياناتشو نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثلاثية، وافتتح رصيده بعد تمريرة متقنة من هداف الفريق جيمي فاردي، ليتابع الكرة من مسافة قريبة داخل الشباك في الدقيقة 38.

وأجهز ليستر على ضيفه في الشوط الثاني بتسجيله أربعة أهداف، حمل الثاني توقيع الإسباني أيوزي بيريس «64»، وسرعان ما أضاف النيجيري هدفه الثاني الشخصي والثالث لفريقه بتمريرة جديدة من فاردي «69»، قبل أن يكمل «الهاتريك» بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة «78».

واختتم مدافع شيفيلد الويلزي إيثان إمبادو مهرجان الأهداف، عندما حول كرة فاردي العرضية خطأ داخل شباك فريقه في الدقيقة 80.



