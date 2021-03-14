العين يحتفظ بـ«قمة 21» بتعادل مثير في «الكلاسيكو»

معتصم عبدالله (دبي)

احتفظ العين بصدارته لدوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، بتعادله المثير في «الكلاسيكو» أمام ضيفه الوحدة 2-2، على استاد خليفة بن زايد، في قمة ختام «الجولة 20»، اليوم «الأحد»، والتي شهدت استعادة النصر ذاكرة الفوز على حساب ضيفه بني ياس 2-0، وتفوق اتحاد كلباء على مضيفه الظفرة 4-2.

وأنهى الوحدة الشوط الأول لمباراة القمة متقدماً بهدف أحمد الدغيدي مدافع العين بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 22، قبل أن يدرك سعود العبري التعادل للعين في الدقيقة 67، بعد كرة راوغ فيها أكثر من لاعب في دفاع «العنابي»، ومنح «البديل» عيسى خلفان العين التقدم بالهدف الثاني من تسديدة «ذكية» في الدقيقة 80، وأدرك محمد العبيدي التعادل للوحدة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وسط فرحة «هستيرية» للاعب، بأول أهدافه في دوري تحت 21، ورفع العين بالنتيجة رصيده إلى 47 نقطة، محتفظاً بصدارة الترتيب مقابل 38 نقطة للوحدة الرابع.