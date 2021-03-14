داسيلفا: اتحاد كلباء يطمح إلى «النقطة 32» أمام النصر

فيصل النقبي (كلباء)

اعترف خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء بصعوبة المباراة أمام النصر، بعد غد «الثلاثاء»، في «الجولة 21» لدوري الخليج العربي، بسبب قوة النصر، وتقدمه في المسابقة، رغم خسارته أمام بني ياس بالجولة الأخيرة، وقال: المباراة لن تكون سهلة لهذه الأسباب، مع ضغط المباريات، والذي يؤثر على انسجام اللاعبين، وقمنا بالاستعدادات المطلوبة للقاء، وجاهزون لتقديم مباراة جيدة.

وأكد داسيلفا تطلعه مع فريقه للوصول إلى «النقطة 32»، في هذه الجولة، والتقدم أكثر بجدول الترتيب، مشيراً إلى أنه يطمح لإنهاء الموسم في مركز متقدم، خاصة أن النقاط التي تفصله عن المراكز الست الأولى ليست كثيرة.

وعن الغيابات قال إنه يأمل في الاستفادة من البرازيلي روملو وعبدالسلام محمد وهما يعانيان من إصابات طفيفة نوعاً ما، في انتظار تأكيد الجهاز الطبي للفريق لجاهزيتهما.