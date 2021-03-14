دياز: انتقاد تبديلات «جهاز النصر» طبيعية عند الخسارة

معتصم عبدالله (دبي)

رأى الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر، أن الانتقادات الموجهة للجهاز الفني، بشأن التبديلات في أعقاب الخسارة أمام بني ياس 2-3، في الجولة الماضية لدوري الخليج العربي، «طبيعية»، وأوضح «من الطبيعي عند الخسارة وصف تغييرات الجهاز الفني بغير الجيدة، ولكننا عمدنا إلى إجراء تغييرات محدودة، عطفاً على إرهاق بعض اللاعبين بسبب الإرهاق، في ظل اللعب بضغط هجومي متواصل».

وأضاف «قطعاً النتيجة في الجولة الماضية لم تكن بقدر التوقعات، ولكن لا مجال للإحباط في لعبة كرة القدم، فالفرق الكيرة لا تتحطم، كنا الطرف الأفضل في مباراة بني ياس، خاصة في نواحي الاستحواذ والسيطرة، وافتقدنا التركيز في اللحظات القصيرة، خاصة في الكرات الثابتة، ويبقى أن النتيجة النهائية لا تعكس واقع المباراة».

وحول المباراة أمام اتحاد كلباء المنتظرة بعد غد «الثلاثاء» على ستاد آل مكتوم ضمن «الجولة 21»، أوضح «المواجهة ستكون مختلفة عن المباراتين السابقتين اللتين أشرفت فيهما على الفريق أمام المنافس في الكأس، ننتظر سيناريو مختلف، في ظل ارتفاع درجة الانسجام بين لاعبي فريقي، والأداء الجيد في كل المباريات، باستثناء الدقائق العشر الأخيرة في الجولة الماضية».