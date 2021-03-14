الأندية تطالب «رابطة المحترفين» بمناقشة «ملف التحكيم» مع اتحاد الكرة

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت الأندية تحفظها على مستوى التحكيم، وتأثيره على نتائج المباريات خلال الجولات الماضية لدوري الخليج العربي، حيث طالبت بتكليف رابطة المحترفين، بضرورة متابعة هذا الملف مع اتحاد الكرة، بما يضمن الدفاع عن حقوق الأندية، كما طالب المديرون التنفيذيون بضرورة إطلاع الأندية على خطط تطوير التحكيم وآلية تنفيذ تلك الخطط، وأسباب ومسببات تراجع الأداء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمديرين التنفيذيين للأندية المحترفة، والرابع في الموسم الجاري، عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، في إطار الاستراتيجية التي تعمل بها الرابطة مع شركاء المسابقات المحترفة.

وركز الاجتماع، في بنده الأول، على مناقشة أجندة الموسم الرياضي، خلال فترة التوقف، بحضور حسن طالب المري، عضو مجلس إدارة الرابطة، رئيس اللجنة الفنية، طارق علي الشبيبي عضو مجلس إدارة الرابطة، نائب رئيس اللجنة الفنية، وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، طه عزت مدير إدارة العمليات والمسابقات وممثلي الإدارات الفنية والرياضية في الأندية المحترفة.

وأوضح حسن طالب المري، أن الهدف من الاجتماع هو الاستماع لآراء الأندية، باعتبارها الشريك الأساسي للرابطة، وكذلك عرض مقترحات الرابطة حول فترة التوقف التي تمتد لأسبوعين خلال أبريل بسبب إقامة دوري أبطال آسيا بنظام التجمع، على أن يتم اختبار المقترح المناسب للجميع.

وبدوره، قدم طه عزت مدير إدارة العمليات والمسابقات برابطة المحترفين شرحاً لآلية برمجة المواعيد التي تم اعتمادها في الفترة الماضية، موضحاً أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية عدة بين الرابطة والإدارات المعنية في اتحاد الكرة بشأن استكمال الفترة المتبقية من الموسم، وعلى ضوئها تمت جدولة المواعيد لنهاية الموسم. وأضاف أنه بعد تأجيل التصفيات المؤهلة لكأس العالم، طلبت لجنة المنتخبات إنهاء الدوري قبل 13 مايو، وتعديل فترة المنتخب في مايو، والاكتفاء بأيام «الفيفا» في مارس، على إثرها تم تقديم الجولة 22 لتقام 20 و21 مارس الجاري.

ويتم الإعلان عن مواعيد الجولتين 23 و24 بمجرد إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمواعيد بطولة دوري أبطال آسيا، فيما يتم الإعلان عن موعد آخر جولتين «25 و26» في أبريل لتحديد موعد إقامتهما إن كانت تقام على يومٍ واحد أو يومين حسب جدول الترتيب، ولتحقيق مبدأ العدالة بين الأندية المتنافسة، سواء على اللقب أو عدم الهبوط، مع إمكانية تقديم أو تأخير الجولة الأخيرة لمدة يوم بناء على إمساكية رمضان المبارك.

تواصل الاجتماع في فترته الثانية مع المديرين التنفيذيين للأندية المحترفة، حيث تم عرض مستجدات البرنامج التدريبي لرابطة المحترفين الإماراتية، الذي تسعى الرابطة من خلاله إلى توفير دورات لدعم وتطوير الكادر الإداري في الأندية، عبر دورات متخصصة، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.

ويستهدف البرنامج وظائف عدة، تشمل: المديرين التنفيذيين، مديري الموارد البشرية، مديري التسويق، ومديري الإعلام والتواصل الاجتماعي بالأندية، على أن تتم تغطية جميع الوظائف الإدارية بحلول 2025، مع توفير دليل وظيفي وتدريب مختص للتعيينات الجديدة.

وأوضح سيتورات لارمان مدير إدارة ترخيص الأندية، أن المشاركة في التدريب إلزامية، كونها ضمن لوائح الترخيص، وقدم عرضاً حول البرنامج الزمني للبرنامج الذي يبدأ في 31 مارس الجاري بدور المدير التنفيذي، قيادة النادي، والتواصل الفعال، ويتواصل بمحور المقارنات المعيارية ودراسة الحالات في السابع من أبريل المقبل، بالإضافة إلى محور التوجيه الذي يستمر من 7 أبريل إلى نهاية الموسم.

كما تم خلال الاجتماع عرض تقرير حول مستجدات الدوري الإلكتروني، قدمه مالك دوجان مدير إدارة التسويق، أوضح فيه أن الرابطة وقعت اتفاقية مع شركة EA Sports، تؤهل الفائز في المسابقات الإلكترونية التي تنظمها رابطة المحترفين لتمثيل الإمارات في تصفيات غرب آسيا المؤهلة لكأس العالم، وتمت مخاطبة الأندية، والاتفاق على استضافة الرابطة للبطولة المقررة إقامتها 24 و25 أبريل، وتشارك فيها الأندية المحترفة، ويتوج في ختامها لاعب ينافس على تصفيات كأس العالم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الرابطة للابتكارات والتطور الإلكتروني، ومواكبة سوق الألعاب الإلكترونية الرياضية الذي بات قطاعاً بارزاً على الساحة العالمية، يجذب أعداداً ضخمة من الجماهير الكروية وعشاق الألعاب الإلكترونية على حد سواء، ويسهم في توفير عوامل جذب وترويجية إضافية للمسابقات الرياضية على غرار العديد من الدوريات العالمية والأوروبية والإقليمية التي تشارك في تنظيم هذا النوع من المسابقات.