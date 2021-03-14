مؤتمر «افتراضي» بين الاتحادين الإماراتي والإسرائيلي للرجبي

دبي (وام)

عقد الاتحادان الإماراتي والإسرائيلي للرجبي اليوم مؤتمراً صحفياً «افتراضياً» لتسليط الضوء على المباراة الودية المرتقبة بين المنتخبين الإماراتي والإسرائيلي للرجبي المقررة الجمعة المقبل على ملاعب مدينة دبي الرياضية.

حضر المؤتمر الافتراضي من الجانب الإماراتي محمد سلطان الزعابي ومحمد أحمد شاكر عضوا مجلس الإدارة وإبولو برليني المدير الفني لمنتخب الإمارات ومساعده يوسف أحمد شاكر، ومن الجانب الإسرائيلي أوفر فابيان رئيس الاتحاد، وكيفين موسيكانث المدير الفني لمنتخب إسرائيل.

ونقل محمد سلطان الزعابي تحيات الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد وأعضاء ومسؤولي مجلس إدارة الاتحاد، إلى الاتحاد الإسرائيلي والحضور وتمنياتهم بإقامة مباراة ناجحة تعزز مكاسب «الاتفاق الإبراهيمي» الذي تم إبرامه العام الماضي بين الدولتين، وتؤكد أن الرياضة من أهم وسائل التقارب بين الشعوب.

وأكد محمد الزعابي في كلمته التي ألقاها نيابة عن اتحاد الإمارات أن كل الترتيبات تم اتخاذها لاستقبال منتخب إسرائيل للرجبي الأربعاء المقبل في دبي، للتدريب مع المنتخب الإماراتي والمشاركة في المباراة التاريخية الأولى التي ستجمع لأول مرة بين منتخب إماراتي وآخر إسرائيلي على أرض الإمارات، مشيراً إلى أن تلك المباراة ستكون بداية لتعاون كبير بين الاتحادين على مستوى المنتخبات والبرامج والتجارب الناجحة، وتبادل الخبرات، حيث يجري التشاور لتنظيم مباراة ودية أخرى لمنتخب السيدات الإماراتي مع نظيره الإسرائيلي في تل أبيب.

وأوضح الزعابي أن اتحاد الإمارات يتطلع إلى تطوير العلاقات مع نظيره الإسرائيلي، لتبادل معسكرات الإعداد والمباريات الدولية الودية، ليس في دبي فقط ولكن لاستقبال فرق ومنتخبات إسرائيل الرجال والسيدات بمختلف المراحل السنية في أبوظبي والعين ورأس الخيمة وكل إمارات الدولة.

من ناحيته عبر أوفر فابيان رئيس الاتحاد الإسرائيلي للرجبي عن سعادته بالوصول إلى تلك اللحظة التاريخية التي تشهد أعمق أنواع التعاون الرياضي بين إسرائيل ودولة الإمارات، معرباً عن شكره وتقديره للمسؤولين في الإمارات على دعمهم الكامل لتلك المبادرة.

وقال: منتخب إسرائيل يستعد للسفر حالياً إلى دبي، للوقوف أمام لحظة تاريخية أخرى ونحن نواجه منتخب الإمارات في مباراة ودية تجسد قيم السلام والتعاون والشراكة الإيجابية يوم الجمعة المقبل، ونتطلع لزيارة المنتخبات الإماراتية للحضور إلى إسرائيل وللعمل المشترك مع الاتحاد الإماراتي بما يسهم في تطوير اللعبة بالدولتين.

ثم تحدث المدرب أبولو برليني المدير الفني لمنتخب الإمارات، وكيفين موسيكانث المدير الفني لمنتخب إسرائيل عن أهمية التعاون والشراكة بالنسبة للمنتخبات، حيث تم التأكيد على أن الأمر لن يقتصر على المباراة الودية فحسب، بل سيتم تنظيم 4 حصص تدريبية مشتركة بين المنتخبين قبل المباراة، وذلك من أجل الانسجام وتبادل الخبرات بين اللاعبين. وأشار الطرفان إلى أن المباراة الودية سوف تكون بداية لتعاون كبير يعود بالنفع على المنتخبات في المستقبل.