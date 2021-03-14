إيسايلا: بني ياس والعين «موعد كبير وخطير»

مصطفى الديب (أبوظبي)

كشف الروماني دانييل إيسايلا، مدرب بني ياس، عن أن مباراة فريقه أمام العين، بعد غد «الثلاثاء» في دوري الخليج العربي، تعتبر موعداً جديداً مع اختبار كبير وخطير وقوي، مشيراً إلى أنه لا يمكنه المقارنة بين «الزعيم» الذي واجهه في الدور الأول، وحقق عليه الفوز بـ «رباعية»، والفريق الحالي، مؤكداً أن مستضيفه تطور كثيراً، وأكبر دليل الفوز الكبير على الوحدة بـ «رباعية».

وأشار إلى أن جميع مباريات الدوري قوية، و«السماوي» يقاتل دوماً، من أجل الفوز في مختلف المباريات، بغض النظر عن المنافس، مؤكداً أن الروح القتالية التي حقق بها بني ياس الفوز على النصر، «حاضرة» طوال الموسم، وليست في مباراة واحدة، لذلك هم قادرون على مواصلة المسيرة الناجحة.

وعبر إيسايلا عن سعادته بعودة خميس الحمادي، وجاهزية جميع لاعبي الفريق، رغم قصر الفاصل الزمني مع مباراة النصر السابقة.