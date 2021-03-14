برعاية إماراتية.. 1200 مطية ترسم لوحة الفرح في سباق الهجن بالسودان

الخرطوم (الاتحاد)

بتوجيهات صاحب السمو خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نظم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وبالتعاون مع الاتحاد السوداني لسباقات الهجن، فعاليات سباق الإمارات للهجن لموسم 2021، في ميدان أبو جيرة شرق النيل في دولة السودان الشقيقة.

وشهد المنافسات التي انطلقت السبت، وتواصلت على مدار يومين، معالي الدكتور يوسف أدم الضي وزير الشباب والرياضة في السودان، وحمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى السودان، ووفد من اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، وعدد من كبار المسؤولين والقيادات في السودان، وجمع غفير من المهتمين برياضة الهجن في السودان.

ووسط حضور شعبي كبير ومهرجان من التنوع والتعايش والمحبة والسلام وأجواء إحتفالية وروح رياضية عبرت عن أواصر الإخاء بين الشعوب، انطلقت أشواط السباق التي بلغت (30) شوطاً من المتعة والسعادة والفرح للفوز بجائزة الناموس في كل شوط، وشارك أكثر من 1200 مطية من مختلف مناطق السودان، وفاز منهم (300) مشارك بجوائز نقدية قيمة قدمها اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.

وأشاد الدكتور يوسف أدم الضي وزير الشباب والرياضة بتنظيم سباق الهجن الثاني، مثمناً الدعم الإماراتي لرياضة الهجن في السودان، مؤكداً أن رياضة الهجن في مقدمة اهتمامات وزارته، مشيراً إلى أنهم في هذا المجال سيستفيدون من خبرات الإمارات الكبيرة في هذا المجال.

وقال السفير حمد الجنيبي: إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، اهتم كثيراً بالهجن لكونها من أهم الرموز التراثية والتاريخية في دولة الإمارات وبقية بلدان الجزيرة العربية، ويرتبط اسم الشيخ زايد وسباق الهجن، نظراً لما قدمه من دعمٍ سخيٍ لهذه الرياضة حفاظاً على الموروث الثقافي، حيث أصبح سباق الهجن في الإمارات فعالية سنوية مهمة يترقبها العديد من الناس، مشيراً إلى أن الفائزين في سباق اليوم يستحقون الناموس كما يقول أهل الإمارات، وأكد الجنيبي مساندة دولة الإمارات للسودان في كافة المجالات وليس في رياضة الهجن فقط.

من جهته، قدم الدكتور خالد الصديق، رئيس الاتحاد السوداني لسباقات الهجن، باسم الهجانة في السودان الشكر والتقدير للدعم غير المحدود في كافة المجالات من دولة الإمارات.

من جانبهم عبر عدد من ملاك الهجن المشاركين في السباق من ولايات كسلا وكردفان ونهر النيل والخرطوم عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات، التي ظلت ترعي رياضة الهجن في السودان، من خلال تنظيم السباقات وتقديم الجوائز غير المسبوقة.