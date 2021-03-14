قويض: لا خوف على الظفرة من الهبوط

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

شدد السوري محمد قويض مدرب الظفرة، على أنه لا خوف على فريقه من الهبوط، مؤكداً أن عودة «الفارس» إلى ملعبه، في مواجهة الوحدة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن «الجولة 21» لدوري الخليج العربي، تجعله يلعب بـ«أريحية»، بحثاً عن نتيجة إيجابية، مشيراً إلى أن النقص الكبير في الفريق، وغياب 6 من أعمدته الأساسية، لن تمنعه من الأداء الجيد، والعمل من أجل الفوز.

وقال قويض: نواجه فريقاً كبيراً ينوع في اللعب، ويمتاز بالهجوم الخطير، حتى وهو في أسوأ حالاته، ومشكلته الوحيدة في الدفاع الذي سيكون في أفضل حالاته، بعودة فارس جمعة، لذلك نتوقع مواجهة صعبة، خاصة أن المنافس فريق كبير، وقادم من خسارة أمام العين، ولن يتأثر كثيراً بالتغيير الفني أو غياب أي من لاعبيه.

وأضاف: الظفرة كان جيداً أمام اتحاد كلباء في الجولة الماضية، وأخطاء صغيرة كلفتنا النتيجة، ونعمل على علاج السلبيات للخروج بأفضل نتيجة أمام الوحدة.

من جهته، قال بدر العطاس لاعب الظفرة: وضعنا مطمئن، ومباراة الوحدة صعبة، رغم أنه قادم من خسارة كبيرة، نحتاج إلى فوز واحد لنؤمن البقاء في «المحترفين»، ونريد استعادة ذاكرة الانتصارات في المباراة على ملعبنا، وعلينا اللعب بتركيز عال.