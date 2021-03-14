جريجوري: إذا لم يستعد الوحدة ذهنياً يواجه مشكلة أمام الظفرة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد الفرنسي جريجوري دوفرينيس مدرب الوحدة تحت 21 سنة، والذي يقود الفريق الأول مؤقتاً أمام الظفرة، يوم الثلاثاء المقبل، في «الجولة 21»، لدوري الخليج العربي، أن «العنابي» يبحث عن أفضل نتيجة أمام الفريق المضيف، معتبراً أن الوحدة سيواجه مشكلة إذا لم يستعد ذهنياً جيداً للظفرة الذي وصفه بالفريق الذي يستحق الاحترام، وأنه يقدم كرة قدم جيدة، ويقاتل حتى آخر لحظة في كل مباراة.

وقال جريجوري: سعيد بأن المباراة تأتي بعد وقت قصير من لقاء العين في الجولة الماضية، لذلك لا يوجد للتفكير بصورة سلبية في الخسارة السابقة، وعلينا أن نحقق الفوز لنطوي هذه الصفحة، وستكون هناك تغييرات في الأسلوب والتشكيلة بهذه المباراة لمصلحة الفريق.

من جانبه، قال البرتغالي روبين فيليب لاعب الوحدة: المباراة ستكون صعبة وأمام منافس يلعب كرة قدم جيدة، وفريقي مستعد جيداً للعودة بالنقاط الثلاث.