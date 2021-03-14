ميلوني «الجوكر الحائر» في الشارقة!

علي معالي (دبي)

أصبح ماركوس ميلوني أكثر لاعبي الشارقة «حيرة»، لأنه يجد نفسه في مركز مختلف من مباراة إلى أخرى، ويمكن أن نطلق عليه «الجوكر»، وربما تكون ميزة للاعب الشاب «المقيم» الذي يقدم مستويات جيدة، في كل مكان يلعب فيه، وبحسب رؤية المدرب عبدالعزيز العنبري، تارة يجد ميلوني نفسه في مركز المدافع الأيمن، وأخرى في الأيسر، وثالثة في الوسط، مثلما حدث في المباراة الأخيرة أمام خورفكان.

وقال ميلوني: أملك المرونة والمقدرة على اللعب في أكثر من مركز، وتحدثت مع المدرب دائماً بأنني جاهز لأي مكان يريدني أن أتواجد فيه، تبعاً لحاجة الفريق، وتعودت على تلك المواقف، قبل الحضور إلى الشارقة، عندما كنت ألعب في فريقي بالبرازيل.

وأضاف: من دون شك، مررنا بمرحلة صعبة في الفترات الأخيرة، ولكن جاءت مباراة خورفكان لتعيد ثقة الانتصارات من جديد لجميع اللاعبين، وتدربنا بعدها بمعنويات عالية، قبل خوض مباراة الغد «الاثنين» أمام شباب الأهلي.

وقال ميلوني: نبحث مجدداً عن كيفية العودة إلى المركز الأول في الدوري، ونعرف أهمية مباراة اليوم، وشباب الأهلي كبير ومتميز، ولكننا نعتبر كل المباريات المقبلة مهمة للغاية لنا، ونسعى للخروج فائزين في الجولات المتبقية بالبطولة.

وبمباراة خورفكان الأخيرة، عادل ميلوني «20 عاماً»، عدد المباريات التي شارك فيها الموسم الماضي «18 مباراة»، وسجل خلاله هدفين بالدوري في شباك الوصل والفجيرة.



