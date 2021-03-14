المري: الاستقرار قاد الفرسان لاستعادة لقب دوري السلة

علي معالي (دبي)

أكد اللواء محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية بشباب الأهلي، أهمية استعادة الفريق لبطولة الدوري للرجال في كرة السلة، مشيداً بمستوى فريقه هذا الموسم 2020/ 2021، وقال: الاستقرار الفني والإداري وفترة الإعداد كانا السبب المباشر في التتويج باللقب، فضلاً على دور طبيب الفريق المصري الدكتور رامي أحمد هلال، وأيضاً طبيب نادي النصر التونسي الدكتور أحمد وجدي، لما يقدماه مع الفريق من فترات طويلة وحالياً، وأيضاً لا بد من توجيه الشكر للاعبين والجهازين الفني والإداري على الجهد الكبير.

وقال المري: الشارقة خلال المباريات الـ 3 أمام شباب الأهلي أظهر مستوى رائعاً بقيادة المدرب عبدالحميد إبراهيم، وأوضح بأن الفرسان في الوقت الراهن به عدد من اللاعبين في الصف الثاني صغار السن سيكونون مستقبل اللعبة.

من جانبه، هنأ اللواء «م» إسماعيل القرقاوي أندية الدولة على انتهاء الموسم بهذه القوة في ظل الأجواء الصحية الحالية، والحرص الكبير من كل الأندية التي جرت عليها المباريات بالالتزام الكامل بالإجراءات، والتعاون من أجل سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين.

وقال: «أثبت الحكام الكفاءة العالية في المباراة النهائية، واستطاع شباب الأهلي بخبرته الكبيرة في استعادة اللقب، مع تقديم الشارقة لمباريات جيدة في المباريات الثلاث في النهائي».