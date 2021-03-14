شباب الأهلي.. الطريق إلى «كتابة التاريخ»

سلطان آل علي (دبي)

ليست هناك ثوابت في كرة القدم، لأنها «ساحرة مستديرة»، ولذلك يكون الأمر عادياً، أن لا يخسر فريق مباراتين متتاليتين، أو العكس، لفترة طويلة في بطولة معينة، إلا أن الصعب هو عدم الخسارة في كل المسابقات لفترة من الزمن، وهذا ما يفعله اليوم مهدي علي مع شباب الأهلي، وسلسلته المستمرة، فهل يحطم من خلالها الأرقام القياسية؟!

يعيش «الفرسان» فترة استثنائية، منذ نهاية العام الماضي حتى الآن، وذلك بعدم الخسارة في 17 مباراة متتالية في كل المسابقات، والسلسلة منها مباراة في كأس السوبر، ومباراتان في كأس رئيس الدولة، و4 لقاءات في كأس الخليج العربي، و10 مباريات بدوري الخليج العربي. وتعود آخر خسارة للفريق إلى 18 ديسمبر 2020 من الفجيرة 2-3 في الدوري، ومنذ ذلك الحين، فاز شباب الأهلي في 12 مباراة، وتعادل 5 مرات، وسجل 37 هدفاً خلالها، بينما استقبل 14 هدفاً، وخرج في 8 مباريات بشباك نظيفة، وحقق خلالها لقب كأس السوبر، وبلغ نهائي كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، والمركز الخامس بدوري الخليج العربي.

وإذا ما تناولنا أرقام شباب الأهلي في عصر الاحتراف، نجد أن كل الأرقام القياسية تحققت تحت قيادة أولاريو كوزمين، وبلغت أطول سلسلة لـ «الفرسان» من دون خسارة في كل المسابقات، 23 مباراة، من ديسمبر 2013 إلى أبريل 2014، وتضمّنت مباريات دوري أبطال آسيا، وتوقفت بعد الخسارة من السد 1-2 في آخر جولات المسابقة القارية. تأتي ثانياً سلسلة الفريق التي بلغت 20 مباراة عام 2015، وثالثاً بـ19 مباراة عام 2016، هذه الأرقام الثلاثة التي ربما يتمكن شباب الأهلي من تحطيمها في الفترة القادمة، مع تبقي أكثر من 6 مباريات في الموسم.

وبالحديث عن جميع الأندية في عصر الاحتراف، نجد الجزيرة صاحب الرقم القياسي في عدم الخسارة بكل البطولات، مع المدرب آبل براجا، حيث وصل إلى سلسلة من 33 مباراة، على مدار أكثر من عام، في الفترة من مارس 2009 إلى أبريل 2010، وحقق خلالها 22 فوزاً و11 حالة تعادل، وسجل 75 هدفاً، بينما استقبل 28 هدفاً فقط.

ويأتي ثانياً في القائمة الوصل مع رودولفو أروابارينا، حيث استمرت سلسلة عدم الخسارة إلى 26 مباراة عام 2017، في حين يأتي العين وشباب الأهلي في المركز الثالث وذلك بمجموع 23 مباراة من دون خسارة، ومن خلفهم الشباب بـ20 مباراة متتالية عام 2015.

وإذا ما نظرنا إلى قائمة أطول السلاسل المتتالية، من دون خسارة في جميع المسابقات، نجد أن 4 من أطول «7 سلاسل»، كان «العامل المشترك» فيها هو المدرب الروماني أولاريو كوزمين، حيث أكمل سلسلة من 23 مباراة مع العين من دون خسارة، وثلاث سلاسل مع شباب الأهلي بـ23 و20 و19 مباراة.



