خميس.. حلم «الأضواء بـ «القميص الثامن»!

فيصل النقبي (الفجيرة)

أعاد الهدف الذي أحرزه أحمد خميس الخليفي، ذكريات سنوات طويلة قضاها في الملاعب، حيث دافع عن ألوان أشهر الأندية، قبل أن يستقر حالياً في عامه الـ 36، مع العروبة بدوري «الأولى».

ولعب أحمد خميس للفجيرة والعين وشباب الأهلي والشارقة وبني ياس والنصر وحتا، وهي كلها في دوري المحترفين، ودبا الفجيرة الذي شارك في دوري الخليج العربي لمواسم عدة، والآن يلعب في العروبة، ليكون النادي الثامن في مسيرته الاحترافية المهمة، ودافع المهاجم عن ألوان المنتخب، كما سجل العديد من الأهداف مع الأندية السابقة، إضافة إلى 3 أهداف لمصلحة العروبة هذا الموسم.

وأعرب أحمد خميس عن ثقته بقدرته على قيادة العروبة إلى دوري الأضواء من جديد في الموسم الصعب، مشيراً إلى أنه فور الدفع به توقع التسجيل في شباك «صقور الإمارات»، وحقق ما تمناه قبل ثوانٍ من نهاية المباراة، ليقود العروبة إلى اقتناص نقطة ثمينة من ملعب الإمارات، عندما سجل هدف التعادل في الدقيقة 92.