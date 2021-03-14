جهاز «موبايل» يقود موجوروزا إلى قمة «دبي للتنس»

منير رحومة (دبي)

واقعة طريفة شهدتها بطولة دبي الدولية لمحترفات التنس، عندما أصيبت المدربة الإسبانية كونشيتا مارتينيز بفيروس كورونا، واضطرت لقيادة اللاعبة جاربيني موجوروزا وتقديم التوجيهات عبر جهاز «الموبايل»، خلال فترة الحجر الصحي، ونجحت في تحقيق حلم اللاعبات الإسبانيات في التتويج بأول لقب في بطولة دبي منذ 21 سنة.

واعترفت جاربيني موجوروزا بعد تتويجها باللقب بأنها واجهت ظروفاً صعبة خلال البطولة بسبب غياب مدربتها، حيث كانت بحاجة إلى توجيهاتها بعد الوصول للنهائي، وتقديم التعليمات الفنية المطلوبة للتعامل مع منافستها التشيكية باربورا كرجتشيكوفا، خاصة وأن مدربتها كونشيتا تملك خبرة طويلة في عالم التنس، وتوجت بلقب بطولة ويمبلدون عام 1994.

ولفت جهاز «الموبايل» في المدرج الأنظار خلال البطولة، حيث تابعت المدربة المباريات عن طريقه، وقدمت التوجيهات مباشرة لمدربة اللياقة، والتي أوصلتها للاعبة وخاضت موجوروزا البالغة من العمر 27 عاماً والمصنفة 16 عالميا ثاني نهائي لها على التوالي في غياب مدربتها كونشيتا، حيث فشلت في التتويج ببطولة الدوحة، قبل أن تنجح في بطولة دبي وتتربع على عرش البطولة.

ويعد هذا اللقب أول تتويج للمدربة كونشيتا_مارتينيز بعد أن بدأت في 2020 تدريب جاربيني_موجوروزا، المتوجة بلقبي جراند سلام في رولان جاروس 2016 وويمبلدون 2017. حققت بطلة دبي للتنس 18 فوزاً هذا الموسم، وهي أكثر لاعبة تسجل انتصارات في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات منذ انطلاقة هذا الموسم. وجهت موجوروزا الشكر لمدربتها كونشيتا، معتبرة أن التتويج نتاج فريق عمل مميز، مؤكدة بأن «كيمياء» خاصة تجمع بينها وبين البطلة السابقة، أسهمت في الوصول إلى ثلاثة نهائيات هذا الموسم