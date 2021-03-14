«الجولة الفقيرة» تشعل سباق «دوري الأولى »

معتصم عبدالله (دبي)

استحقت «الجولة 16» لدوري الدرجة الأولى، وصف «الجولة الفقيرة»، بعدما اقتصر التسجيل فيها على 8 أهداف في المباريات الخمس، كأقل جولة منذ انطلاقة الدوري، في ظل صيام 5 فرق عن التسجيل، وشهدت الجولة تعادل الإمارات والعروبة في القمة 1-1، وتفوق البطائح على مضيفه مسافي 1-0، ومصفوت على الذيد 2-0، وتعادل دبا الحصن والعربي 0-0، فيما حقق دبا الفجيرة الفوز الأكبر على حساب مضيفه التعاون 3-0.

وفرض العروبة بفضل هدف «المخضرم» أحمد خميس صاحب الـ35 عاماً التعادل أمام مضيفه الإمارات في قمة الجولة 1-1، وافتتح لاعب الوسط «المقيم» إليسون موتا التسجيل لـ «الصقور» من تسديدة ذكية في الدقيقة 36، قبل أن يدرك «البديل» أحمد خميس التعادل في الدقيقة 92، مستفيداً من ركلة ركنية، حولها فاتري ساخي رأسية، وأكملها خميس داخل المرمى، ورفع العروبة رصيده 28 نقطة، في المركز الثاني، من 14 مباراة، بفارق نقطتين خلف الإمارات المتصدر، ولكن من 15 مباراة.

واستثمر البطائح التعادل في قمة «المتصدر» و«الوصيف»، ليضيق الخناق على «الثنائي»، بتحقيقه الفوز الثامن في سجله، والثاني تحت قيادة مدربه الحالي عبدالله مسفر، على حساب مضيفه مسافي بهدف ويندرسون كوستا في الدقيقة 53، وتساوى ثلاثي المقدمة الإمارات 30 نقطة، العروبة 28 نقطة، البطائح 28 نقطة في عدد الانتصارات برصيد 8 لكل فريق بنهاية «الجولة 16».

وحسم التعادل السلبي الأول، في مشوار دبا الحصن والعروبة، مواجهة الفريقين على ملعب الأول، ليرفع الحصن رصيده إلى 24 نقطة، في المركز الرابع مقابل 18 نقطة للعربي السابع.

واستعاد دبا الفجيرة ذاكرة الفوز الغائبة، في الجولات الخمس الماضية، بتحقيقه الانتصار الأكبر في الجولة أمام مضيفه التعاون بثلاثية نظيفة، سجلها الثنائي روجر في الدقيقة 57، وبرونو إدواردو «هدفين» في الدقيقتين 68 و76، ليرفع «النواخذة» رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس مقابل 17 نقطة للتعاون الثامن.

وحافظ مصفوت التاسع برصيد 16 نقطة، على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما عمق جراح ضيفه الذيد، بالفوز 2-0، وسجل أصحاب الأرض هدفيه في الشوط الثاني عن طريق جاردل سانتوس في الدقيقة 55، و«البديل» سعود فرج في الدقيقة 91، وهي الخسارة الـ13 في سجل الذيد، والأولى تحت قيادة مدربه «البديل» وليد عبيد، والذي تولى المهمة خلفاً لمحمد العجماني.