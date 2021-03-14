ابن قانون: الفجيرة ينتظر الرد على شكواه ضد التحكيم

فيصل النقبي (الفجيرة)

أكد عبدالله بن قانون عضو مجلس إدارة الفجيرة، والمدير التنفيذي، بأن النادي ينتظر البت في الشكوى التي أرسلها إلى اتحاد كرة القدم، حول حكام مباراته مع الوصل، والتي شهدت وفق رؤية النادي العديد من الأخطاء التي أسهمت في ضياع الخروج بالنقاط الثلاث كاملة.

وقال ابن قانون: إن النادي سيتخذ خطواته المقبلة، بناء على رد لجان الاتحاد المختصة بالأمر، مشيراً إلى أن النادي مصمم على الذهاب بعيداً في شكواه، لأنها ليست المرة الأولى التي يتعرض خلالها الفريق لأخطاء تحكيمية في المباريات.

وكان «الذئاب» خسر نقاط حتا في «الجولة 19»، بسبب ضربة جزاء غير صحيحة، احتسبها الحكم ضد لاعب الفجيرة، بالإضافة إلى إلغاء هدف صحيح أمام بني ياس، فضلاً عن مباراة الوصل الأخيرة، وكل هذه المباريات ونقاطها مهمة للفريق، وأسهمت القرارات التحكيمية في ضياعها.

وحول وضع الفريق الصعب ولقائه أمام الجزيرة، قال: الكل يدرك أهمية وصعوبة الجولات الست الأخيرة، ويقاتل الفريق من أجل الخروج من الوضعية الصعبة.