إيجور والحوسني وآل علي «نجوم 20» في استفتاء «سبورت فور أوول»

دبي (الاتحاد)

حصد البرازيلي إيجور كورونادو لاعب الشارقة، كأس سبورت فور أوول، للمرة الثانية، في استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» الإخبارية، لاختيار نجوم «الجولة 20»، في دوري الخليج العربي، بحصوله على 64%، وذلك بعد أن قاد «الملك» إلى فوز عريض بخماسية على خورفكان، سجل منها «سوبر هاتريك»، وضعته في «وصافة» صدارة هدافي «دورينا» بـ 15 هدفاً، بعد علي مبخوت «18 هدفاً».

وحصل علي الحوسني «عجمان»، على جائزة أفضل حارس في «الجولة 20» برصيد 39.2% من إجمالي الأصوات، وفي فئة التحكيم نال الحكم الدولي عمر آل علي لقب «أفضل حكم» بعد نجاحه في إدارة «كلاسيكو» الوحدة والعين، وجمع أعلى نسبة تصويت 72%.