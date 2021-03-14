لوند تظفر بكأس «دولية» دبي لقفز الحواجز

دبي (الاتحاد)

توّجت الفارسة الدنماركية تينا لوند على صهوة جوادها «كاراللو» بكأس بطولة دبي الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وجاءت افتتاحية البطولة الدولية، بمنافسة المرحلتين الخاصة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (130) سم، وأفضل زمن سجلته الفارسة البريطانية جورجيا تيم في المرحلة الثانية بالفرس «زد سفن كانيا دانس»، وبلغ (31.65) ثانية.

ونالت جائزة المركز الأول للفرسان من الفئات الثلاث الفارسة إليزافيتا مينينا بالجواد «انوفاتر»، فيما تصدر الفارس ليث غريب بالجواد «كابيتولا اس آر زد» من نادي الشارقة للفروسية منافسات الأشبال.

وفاز بجائزة المركز الأول للخيول الصغيرة عمر (4 5) سنوات، الفارس حمد علي الكربي بالفرس «فيودورا دو في» من نادي الشارقة للفروسية.

وفاز الفارس يوسف ساواس بالجواد «إلتون» من نادي الشارقة للفروسية بثالث المنافسات المحلية، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز تراوح ارتفاعها بين (115 120).

ونال جائزة المركز الأول للفرسان الناشئين الفارس عمر الحاج بالفرس «بابريكا» من نادي الشارقة للفروسية، وذهبت جائزة المركز الأول لخيول القفز الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات للفرس «أوليف فا دو بوكسيل» مع الفارس محمد عبد الله كتيت من مركز الإمارات للفروسية.

ونال جائزة المركز الأول للمنافسة المحلية الأخيرة للفرسان من الفئات الثلاث الفارس مبارك ماندو بالجواد «فلور دو لي واي» من نادي فروسية.

وكسب جائزة المركز الأول للفرسان الناشئين (الجونيورز) الفارس عمر الحاج بالجواد «في آي بي ديللي رون» من نادي الشارقة للفروسية.

وذهبت جائزة المركز الأول لخيول القفز الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات، للفرس «إلين دو لانفوكس» بقيادة الفارس حميد عبد الله المهيري من إسطبلات الشراع.