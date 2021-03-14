«السوبر المكرر» يتصدر واجهة «الجولة 21» لـ «الخليج العربي»

دبي (الاتحاد)

تتصدر قمة «السوبر المكرر» بين شباب الأهلي وضيفه الشارقة، واجهة مباريات «الجولة 21»، لدوري الخليج العربي، والتي تنطلق غداً «الاثنين»، بإقامة أربع مباريات، تجمع الوصل مع عجمان، الجزيرة مع والفجيرة، وخورفكان مع حتا، بجانب قمة شباب الأهلي والشارقة، على أن تستكمل الجولة بعد غد «الثلاثاء»، بإقامة مباريات الظفرة مع الوحدة، النصر مع اتحاد كلباء، والعين مع بني ياس.

وتعد مواجهة «الفرسان» و«الملك» الثالثة في الموسم الحالي 2020- 2021، بعد تفوق الأول في سوبر الخليج العربي 1-0، والتعادل 1-1 في الدور الأول للدوري، ويدخل أصحاب الأرض المباراة المرتقبة متسلحين بسلسلة أطول عدم خسارة في الدوري، خلال الموسم الحالي، في 10 مباريات على التوالي، أملاً في العودة إلى «مربع الكبار»، ويملك «الفرسان» في جعبته 34 نقطة يحتل بها المركز الخامس.

وفي المقابل، يتمسك الشارقة «الثالث برصيد 40 نقطة» والعائد إلى سكة الانتصارات، بالفوز الأكبر في الجولة الماضية على خورفكان 5-1، بطموح الدفاع عن اللقب، وتقليص الفارق مع الجزيرة المتصدر، برصيد 44 نقطة، والذي يخوض بدروه اختباراً سهلاً على الورق أمام الفجيرة صاحب المركز قبل الأخير، برصيد 11 نقطة.