فريق الإمارات للدراجات يتصدر سباق تيرينو أدرياتيك

أبوظبي (الاتحاد)

حقق تادي بوجاتشار، من فريق الإمارات للدراجات، فوزاً مضاعفاً في المرحلة الرابعة من سباق تيرينو أدرياتيكو، وتمكن السلوفيني من الفوز بالمركز الأول في سباق المرحلة، فضلاً عن تقدمه إلى صدارة التصنيف العام للسباق.

وكان تادي قد انطلق في أداء هجومي مميز قبل 7.5كم من خط النهاية على مسافة التسلق الأخيرة في براتي دي تيفو (14.7كم بمعدل انحدار 7%)، ما مكّنه من التفوق على سايمون ييتس (فريق بايك إكستشينج) بفارق 6 ثوان، وسيرجيو هيجويتا (فريق إي إف-نيبو) بفارق 29 ثانية، ليحرز المركز الأول في المرحلة، ويتقدم إلى صدارة التصنيف العام بفارق 35 ثانية عن أقرب منافسيه فاوت فار آرت (فريق جامبو-فيزما).

وانطلق بطل طواف الإمارات في منتصف المنحدر، ليتبعه منافسه إيجان بيرنال (إينيوس-جريناديرز) ومجموعة من الدراجين المتخصصين بسباقات التسلق. وبعد أن التقط تادي أنفاسه، عاد لينطلق من جديد في بلدة بيتراكاميلا، ولم يتمكن المنافسون من اللحاق بالبطل السلوفيني هذه المرة.

وتعليقاً على الفوز، قال بوجاتشار: «حاولت الانطلاق في أداء هجومي لأتقدم على المنافسين وأحدد وتيرة السباق، وعندما وجدت الفرصة سانحة، انطلقت بأقصى طاقتي بهدف توسيع الفارق بيني وبين المنافسين، ولاسيما أن منافسي ييتس كان يقترب مني. وتمكنت بذلك من تصدّر التصنيف العام بفارق طيب، وهذا أمر ضروري قبل المشاركة في آخر سباق ضد الزمن في المرحلة التالية، ما سيمكنني من خوض المنافسة على اللقب بأداء متوازن».