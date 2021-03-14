وفاة الملاكم الأسطورة مارفيلوس مارفن

خسرت الملاكمة أحد أبرز أساطيرها في فئة الوزن المتوسط الأميركي مارفن هاغلر الذي فرض هيمنته من دون منازع بين 1980 و1987، عن 66 عاما بحسب ما أفادت زوجته.

وفي منشور على صفحة الملاكم الأسطورة على فيسبوك، قالت كاي جي. هاغلر إن زوجها توفي في منزل العائلة.

وكتبت "آسف لإصدار إعلان حزين للغاية. اليوم ولسوء الحظ، توفي زوجي الحبيب مارفيلوس مارفن بشكل غير متوقع في منزله هنا في نيو هامبشير. تطلب عائلتنا أن تُحترم خصوصيتنا خلال هذا الوقت الصعب".

وبدأ هاغلر الذي أطلق عليه "مارفيلوس مارفن"، أي مارفن الرائع، مشواره في الحلبات عام 1973 وخاض بعض المباريات الملحمية في العصر الذهبي لهذه الرياضة، منهيا مسيرته في 1987 بسجل مذهل مع 62 فوزا، بينها 52 بالضربة القاضية، مقابل ثلاث هزائم وتعادلين.

وكان الانتصار الأكثر شهرة لـ"مارفيلوس مارتن" عام 1985 في سيزرز بالاس في لاس فيغاس ضد توماس "هيتمان" هيرنز في مبارزة استمرت لثماني دقائق وحسب، لكنها اعتبرت من كلاسيكيات الرياضة.