الشارقة الرابع عشر يواصل السيطرة على دوري اليد

رضا سليم (دبي)

واصل فريق الشارقة السيطرة على قمة دوري أقوياء اليد بالفوز الرابع عشر، بتغلبه على فريق الجزيرة 25-20 ضمن الجولة السادسة عشرة للمسابقة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 14-9، ليرفع الملك الشرقاوي رصيده إلى النقطة 42 دون خسارة أو تعادل من بداية الموسم، وبات الأقرب للاحتفاظ باللقب.

وفي قمة القاع، نجح فريق الوحدة في تحقيق الفوز الثاني له هذا الموسم، بالتغلب على الظفرة بفارق هدف 22-21، في صالة الجزيرة وانتهى الشوط الأول بتقدم فارس الظفرة 12-11، وبالنتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 19 نقطة، ويقفز للمركز التاسع، ويتراجع الظفرة للمركز العاشر وبني ياس الحادي عشر.

ومع نهاية الجولة، يتصدر الشارقة القمة برصيده 42 من 14 مباراة، والنصر وصيفاً برصيد 37 نقطة من 15 مباراة، والعين الثالث 36 نقطة من 13 مباراة، وشباب الأهلي الرابع 33 نقطة، ومليحة الخامس 32 نقطة، والوصل السادس 29 نقطة، والجزيرة السابع 25 نقطة، ودبا الحصن الثامن 23 نقطة، والوحدة التاسع 19 نقطة، والظفرة العاشر 18 نقطة، وبني ياس 18 نقطة.

وفي دوري السيدات، حقق الجزيرة فوزاً عريضاً على النصر حامل اللقب 41-26 في المباراة التي جرت بينهما بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر وانتهى الشوط الأول 16-10، وستكون مواجهة الإياب الحاسمة على درع الدوري، خاصة أن فريقي العميد و«دي أتش سي» يشاركان في البطولة بصفة اعتبارية، وتحتسب نقطة لكل من النصر والجزيرة في حالة اللعب مع كليهما، دون النظر إلى النتيجة، وهو ما يعني أن الجزيرة رفع رصيده إلى 5 نقاط متصدراً الدور الأول، ويأتي النصر في الوصافة برصيد 3 نقاط، ويحتاج فخر أبوظبي للفوز أو التعادل في مواجهة العودة لإعادة الدرع إلى قلعة فخر أبوظبي، بينما فوز النصر يحيل الدرع إلى المباراة الفاصلة، طبقاً لنظام البطولة.