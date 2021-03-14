نهيان بن مبارك يتوج أبطال كأس رئيس الدولة للجولف

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، بالنجاح الكبير الذي شهدته بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجولف، ووجه التهنئة للفائزين، وقدم الشكر لاتحاد الجولف على حسن التنظيم وفق الإجراءات الاحترازية التي استهدفت الحفاظ على سلامة الجميع قبل النتائج النهائية للبطولة، معتبراً الكل يستحق الإشادة للتقيد الدقيق بجميع الإجراءات الاحترازية للحد من الجائحة.

جاء ذلك عقب ختام منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجولف، التي حققت نجاحاً فنياً وتنظيمياً رائعين، وشهدت مشاركة قياسية وصلت الى أكثر من 100 لاعب ولاعبة من أبناء الامارات، تنافسوا للفوز بأغلى الكؤوس لجميع المراحل على ملاعب نادي أبوظبي للجولف بالعاصمة أبوظبي على مدار يومين.

شهد حفل الختام الذي أقيم بطريقة مثالية وسط إجراءات احترازية، معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للجولف، وخالد الشامسي الأمين العام للاتحاد، وعضوا مجلس إدارة الاتحاد خلفان الكعبي وراشد الجروان، والعديد من أولياء الأمور.

وتوج اللاعب خالد يوسف الجسمي بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجولف للموسم الحالي بفئة الرجال «الكروس»، بعد أن احتل المركز الأول ونال الكأس الغالية بمجموع 150 ضربة بعد جولة فاصلة مع اللاعب أحمد سكيك الذي حل وصيفاً بنفس الرصيد، وخليفة المسعود الفائز بالمركز الثالث 154نقطة، وفاز بمنافسات «النت» محمد عبد الله 123 ضربة وبكأس فئة الكبار الدكتور سلطان عبد الله 160 نقطة.

وعلى صعيد الفتيات، فازت الشابة ذات الستة عشر عاماً وصيفة الخليج اللاعبة علياء منصور العمادي بمجموع 160 ضربة، وفازت بمنافسات النت بطلة الخليج اللاعبة ريما محمد الحلو بمجموع 145 نقطة.

أما على صعيد الناشئين بمنافسات «الكروس»، فقد فاز بكأس المركز الأول اللاعب راشد عصام الجسمي 163 ضربة، وحل ثانياً عبد الله سعيد السويدي 164 ضربة، وفاز بكأس المركز الأول بمنافسات «النت» سلطان العويس 133 ضربة، وتم تكريم سيف القبيسي لتميزه في ظهوره الأول بالبطولة.

ولفتت الأنظار اللاعبة فاطمة علي كلبت، والتي لم تبلغ السبع سنوات بفوزها بكأس منافسات فئة الصغار بمجموع 40 نقطة، وحل ثانياً عبد الله سالمين 42 نقطة، والثالث جاسم ثابت 45 نقطة.



