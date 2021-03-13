استعراض علاقات التعاون بين بلدية أبوظبي و«النقل العراقية»

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل، مع معالي ناصر حسين الشبلي، وزير النقل العراقي، سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في مجالات النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والسكك الحديدية، والاستفادة من تجارب وخبرات الطرفين في تطوير المشروعات والخدمات ذات الصلة. وتضمن اللقاء، خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد أمس عبر منصة «تميز»، مناقشة المشاريع وتطوير الشراكات الاستراتيجية في هذه المجالات، وتقديم الدعم ونقل الخبرات بين الطرفين.

وأكد الجانبان ضرورة مواصلة اللقاءات بينهما، بما يعزز من علاقات الشراكة، وينعكس بالإيجاب على الجهود المبذولة من قبل الطرفين لتطوير قطاع النقل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة فيه للمتعاملين والمجتمع.