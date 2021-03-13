«نيسلاير» و«وسيم» و«مكلل» في تحدي الشوط الرئيس

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم نادي أبوظبي للفروسية حفل سباقه الثالث عشر لهذا الموسم مساء اليوم الأحد، والذي يتألف من 6 أشواط، وتشارك فيه 78 خيلاً عربية ومهجنة أصيلة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 420 ألف درهم.

ويتصدر «نيسلاير» الثالث في سباق كأس رئيس الدولة «قوائم» ترشيحات الشوط الرئيس في ختام الحفل، وخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، بمشاركة 14 خيلاً، يبرز منها أيضاً «وسيم» و«مكلل».

وتسعى المهرة «جود» للمنافسة في السباق الافتتاحي للأفـراس والمهــرات لمسافــة الميل، وهناك «مرمر» الفائزة في العين و«أوديسي» صاحبة الرصيد الجيد من النتائج.

ويقود التنافس في الشوط الرابع لمسافة السرعة 1200 متر «تكافؤ»، «شوال» الفائز في آخر مشاركة في الشارقة، بجانب «ثابت الريف» و«أيه أف تغزل».

ويبرز كل من «أيه أف درس» و«أيه أف فرزدق»، و«أوتينا»، في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر بمشاركة 14 خيلاً، فيما يبرز فيه «قاسم» و«متحدي»، و«أس أس جلمود»، في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر.

وتتنافس نخبة قوية من الخيول على لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2200 متر «تكافؤ»، برعاية مهرجان سباقات منصور بن زايد آل نهيان، في خامس أشواط الحفل، ويبرز كمنافس قوي «شارك» «السعيد» و«أيه أف يطرق».