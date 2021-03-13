20 هدفاً في افتتاح «تحدي دبي للبولو»

دبي (الاتحاد)

شهدت ضربة البداية كأس تحدي دبي للبولو ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، المقامة حالياً بنادي الحبتور للبولو والفروسية 20 هدفاً في اليوم الأول للبطولة، حيث فاز فريق ابن دري على ايفزا مهرة بنتيجة 6-4، وفي المباراة الثانية حقق فريق بيلاندي الفوز على حساب فريق الذئاب 6 مقابل أربعة ونصف هدف. وجاءت المباراة الأولى بين ابن دري وايفزا مهرة مثيرة، تقدم ابن دري في الشوط الثالث بنتيجة 5-4، وفي الشوط الرابع والأخير أضاف ابن دري الهدف السادس دون رد من المنافس لتنتهي 6-4. وفي المباراة الثانية، نجح فريق بيلاندي الفرنسي في أول ظهور له في الفوز على فريق ذئاب دبي، رغم أن الذئاب دخل المباراة متقدماً بفارق نصف هدف لفارق الهانديكاب وبدأ المواجهة بشكل جيد.