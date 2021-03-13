عوانة يهدي «النصر» إلى العطاس

معتصم عبدالله (دبي)

أهدى فواز عوانة قائد بني ياس نقاط الفوز «الثمينة» أمام ضيفه النصر 3-2، والتي أمن بها «السماوي» موقعه في «الوصافة» برصيد 42 نقطة، لزميله المدافع «الشاب» خالد العطاس الغائب عن مواجهة القمة، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة فريقه أمام اتحاد كلباء في «الجولة 19».

وغرد عوانة الذي سجل هدف الفوز من كرة رأسية، قائلاً: «الحمد لله على الفوز الغالي، وأشكر اللاعبين والجهاز الفني على الروح العالية، ونقاط الفوز إهداء من جميع لاعبي (السماوي) إلى خالد العطاس، متمنين له العودة بالسلامة».

وتفاعل العطاس مع «تغريدة» قائد فريقه، ورد بالقول: «مشكورين على الإهداء، مع الأمنيات بالتوفيق للفريق، بالانتصار في المباريات المقبلة، بذات الروح ورغبة الفوز»، مهنئاً زميله عوانة بشكل شخصي على تسجيله هدف الفوز، والذي أنهى به صيام 540 يوماً من التسجيل في الدوري.

ووجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس نادي بني ياس، بعلاج خالد العطاس في إسبانيا، حيث سيجري جراحة، بعد تشخيص إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، وقطع جزئي في الغضروف الخلفي.