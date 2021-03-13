أداء مقبول لـ «قضاة الملاعب» في جولة «الدقائق الأخيرة»

دبي (الاتحاد)

اتفقت الاستوديوهات التحليلية على مواصلة الأداء الجيد، لعددٍ من قضاة ملاعبنا في «الجولة 20»، لدوري الخليج العربي، والتي شهدت أهداف «ريمونتادا» في الدقائق الأخيرة خلال بعض مبارياتها، خاصة قمة بني ياس والنصر، بالإضافة إلى الوصل أمام الفجيرة، كما كان يحيى الملا حكم مباراة حتا والجزيرة، أكثر القضاة المتألقين في إدارة المباراة التي شهدت عدم احتسابه ضربتي جزاء للجزيرة، وأيضاً عدم احتساب ضربة جزاء لحتا، وجميعها قرارات صحيحة، بحسب آراء خبراء التحكيم.

بينما شهدت الجولة اعتراضات حادة من الفجيرة، عبر إصدار بيان رسمي حمل انتقادات لاذعة، ضد الحكم أحمد عيسى درويش الذي أدار مباراة الفريق أمام الوصل، بالإضافة إلى لجنة الحكام بشكل كامل، لعدم احتسابه ضربة جزاء لمصلحة «الذئاب» في الدقيقة51، بينما احتسب الحكم ضربة جزاء لمصلحة الوصل، في الدقيقة 91، والتي اتفقت أغلب الآراء لخبراء التحكيم، على أنها «قرار سليم»، بعدما قام حارس الفجيرة بـ «دهس» قدم فابيو ليما مهاجم الوصل.

أما مباراة بني ياس والنصر، التي رافقتها أحداث مثيرة، فشهدت خطأ وحيداً وغير مؤثر من الحكم عادل النقبي، بسبب فوز بني ياس، حيث لم يحتسب ضربة جزاء لمصلحة السماوي في الدقيقة 18، عندما لامست الكرة يد محمود خميس داخل المنطقة، حيث كانت يد مدافع النصر في وضعية غير سليمة، ما كان يستدعي ضرورة احتسابها ضربة جزاء بحسب ما طرح من آراء في الاستوديوهات التحليلية عقب المباريات وآراء خبراء التحكيم، وفي لعبة أخرى تعرض الحكم عادل النقبي للانتقاد، بسبب عدم قيامه بطرد محمود خميس للسلوك المشين في كرة مشتركة مع لاعب بني ياس، كما اتخذ الحكم النقبي قراراً حاسماً وصحيحاً باحتساب ضربة جزاء صحيحة لبني ياس في الدقيقة 71.

فيما أجاد الحكم عمار الجنيبي في إدارة مباراة الشارقة وخورفكان، ولكن كان قراره باحتساب ركلة حرة مباشرة للشارقة التي سجل منها إيجور كورونادو الهدف الأول غير صحيح، بحسب آراء خبراء التحكيم، الجدير بالذكر أن الجولة شهدت غياب المونديالي محمد عبدالله والذي غاب عن «الجولة 19» أيضاً، وذلك بسبب تعرضه لـ «وعكة» صحية، ويتوقع عودته خلال الأيام المقبلة.