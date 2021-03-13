أهل القمة.. «المواقع ثابتة»

مراد المصري (دبي)

رغم الإثارة التي شهدتها «الجولة 20»، فإن مواقع فرق الصدارة بقيت على حالها، من دون تغيير في نهاية المطاف.

وحافظ الجزيرة على الصدارة، بعدما جدد تفوقه على حتا للمرة السادسة في المواجهات بينهما، ليضمن المركز الأول، مع ضربة بداية الجولة، فيما بقي بني ياس في المركز الثاني، بعدما حقق فوزاً صعباً على النصر الذي بقي في المركز الرابع.وتمسك الشارقة بالمركز الثالث، بعد فوزه الكبير على خورفكان 5-1، فيما جاء شباب الأهلي خامساً، بغض النظر عن تعثره أمام عجمان بالتعادل، بهدف لكل منهما، وتمسك العين بالمركز السادس، بعد تفوقه على الوحدة برباعية.

ولعل الفريق الوحيد الذي تقدم خطوة رغم تعثره في الجولة هو الوصل، بعدما أصبح بمفرده في المركز السابع بفارق نقطة عن الوحدة الثامن، واستمرت بقية الأمور على حالها في بقية مواقع الترتيب.

ويبدو أن الفرق التي تتواجد في المقدمة خصوصاً الثلاثي، بات يخوض المباريات المتبقية وكأنها مباريات نهائيات كؤوس، حيث ترفض الخطأ فيها، وتسعى لكسب كل نقطة متاحة في سباق، يبدو أنه يستمر حتى الأمتار الأخيرة.