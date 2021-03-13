ختام الدور الأول يحدد أطراف «مربع الطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)

حسمت أندية بني ياس، النصر، شباب الأهلي، وحتا على التوالي تأهلها إلى المرحلة الثانية من دوري الرجال للكرة الطائرة «البلاي أوف»، باحتلالها المراكز الأربعة الأولى بنهاية الدور الأول، الذي أسدل عليه الستار أمس الأول بإقامة مباريات الجولة 18.

وشهدت الجولة الأخيرة بالدور الأول تعزيز بني ياس لصدارة الترتيب بتفوقه على ضيفه النصر «الوصيف» بنتيجة 3-0، بعدما حسم «السماوي» صدارة الدور الأول منذ الجولة الماضية بفوزه على عجمان 3-0، قبل أن يعززه على حساب «العميد» بالوصول إلى النقطة 48.

وتفوق شباب الأهلي على مضيفه عجمان 3-0 ضمن الجولة ذاتها بالأشواط (17- 25، 18- 25، 14- 25)، فيما تأهل حتا بفوزه 3-0 على الظفرة، وشهدت بقية مباريات الجولة فوز الجزيرة على الوحدة 3-0، والوصل على مضيفه العين 3-1.

وأقيمت المرحلة الأولى لدوري الطائرة بنظام الدوري من دورين لتحديد ترتيب الفرق من الأول وحتى العاشر، وتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى للمرحلة الثانية «البلاي أوف»، والتي تقام في الفترة من 16 وحتى 30 مارس الحالي.

يذكر أن تدريبات «السماوي» متصدر الدور الأول لدوري الطائرة، والتي سبقت مباراته في الجولة الأخيرة أمام النصر، شهدت تواجد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس الإدارة، بجانب الأعضاء، في إطار التحفيز والدعم المعنوي للاعبين.