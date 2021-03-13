مفاجأة دوري اليد.. دبا الحصن يفوز على شباب الأهلي

رضا سليم (دبي)

حقق فريق دبا الحصن الوافد الجديد لدوري أقوياء اليد، مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على شباب الأهلي 30-28 في الجولة الـ16 لدوري الأقوياء، وهي الخسارة الرابعة للفرسان هذا الموسم، والتي تقضي على فرصته في المنافسة على القمة مع الكبار، ويرفع شباب الأهلي رصيده إلى 33 نقطة، فيما رفع الحصن رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن.

وابتعد الفرسان عن المنافسة بخسارته أمام الشارقة في الذهاب والعودة، وأمام الوصل ودبا الحصن وتعادل مع العين، ليهدر 9 نقاط.

وفاز النصر على بني ياس 22-21 في اللقاء الذي انتهى الشوط الأول لمصلحة أصحاب الأرض 14-13، ورفع النصر رصيده إلى 37 نقطة، فيما رفع السماوي رصيده إلى 18 نقطة ويتقدم مؤقتاً للمركز التاسع. فيما حافظ العين على حظوظه في التقدم للوصافة خلف الشارقة المتصدر، بفوزه على الوصل بنتيجة 31-24 في المباراة التي انتهى الشوط الأول بتقدم الزعيم العيناوي 15-12، ليرفع البنفسج رصيده إلى 36 نفطة في المركز الثالث، فيما رفع الوصل رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع.