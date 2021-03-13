اجتماع دبي يناقش استعدادات «آسيوية الرجبي»

دبي (وام)

ناقش قيس عبد الله الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، خلال اجتماعه مع نامال راجابكسا وزير الشباب والرياضة السريلانكي بدبي أمس الأول، استعدادات العاصمة السريلانكية كولومبو لاستضافة بطولة الأندية الآسيوية للرجبي، إضافة إلى عدد من المشروعات المهمة التي تخص رياضة الرجبي الأولمبية وبرامج تطويرها.

وأكد الوزير السريلانكي حرص بلاده على استضافة النسخة الأولى من كأس آسيا للأندية الأبطال للرجبي، وذلك في كولومبو خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع توفير الدعم الحكومي الكامل وكل الاحتياجات التشغيلية والرعاية الصحية، التي تضمن نجاح البطولة القارية المهمة، ولا سيما أن لعبة الرجبي هي اللعبة الشعبية الثانية بعد الكريكيت في سريلانكا، وتحظى بجماهيرية كبيرة وقاعدة متسعة من الممارسين والممارسات.

وأثنى الوزير السريلانكي على الإدارة المحترفة التي تقود الاتحاد الآسيوي للرجبي برئاسة قيس الظالعي، وجهوده الكبيرة في إطلاق المبادرات واستحداث البطولات الجديدة، وتبني البرامج الطموحة التي تسهم في تطوير اللعبة على المستوى الآسيوي، والتحسينات الجذرية التي حققها الاتحاد القاري على أنظمته وأعماله ولائحته الأساسية، وممارساته الواعية في التعامل مع جائحة كورونا التي ساهمت في الحفاظ على الرياضيين أصحاء، والتعافي التدريجي من آثاره السلبية.