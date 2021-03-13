شباب الأهلي بطلاً لدوري رجال السلة

علي معالي (دبي)

استعاد شباب الأهلي لقب دوري رجال السلة، بعد الفوز على الشارقة في «المباراة الفاصلة» والنهائية 81 - 70، والتي جرت على صالة شباب الأهلي، مساء اليوم «السبت»، وقام اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، واللواء محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية بشباب الأهلي، ومجلس إدارة اتحاد السلة، بتتويج «الفرسان».

جاءت المباراة متقاربة المستوى، ولعب كل فريق بقوته الضاربة، مما جعل المتعة حاضرة طوال «الأرباع الأربعة»، وظلت النتيجة خلال الربعين الأول والثاني، متقاربة في فارق النقاط، حتى استطاع شباب الأهلي التقدم 37 - 33، وكان لاعب الشارقة، الأميركي تايلور الأكثر تهديفاً في الشوط الأول «17 نقطة».

وفي الربع الثالث، وضح تفوق «الفرسان»، حيث أنهى الربع بفارق 13 نقطة «61 - 48»، من خلال حالة التركيز التي ظهر بها أكثر من لاعب، في حين أهدر لاعبو «الملك» الكثير من الفرص الكفيلة بتقليص الفارق.

وحافظ «الفرسان» على تقدمه في الربع الرابع، في ظل إهدار «الملك» عدداً من النقاط السهلة، ليفوز شباب الأهلي باللقب بنتيجة 81 - 70، ومن أكثر اللاعبين تهديفاً، مايك هندريك «20 نقطة»، وبراندون ستيفان «19 نقطة» من شباب الأهلي، وفي الشارقة تايلور «28 نقطة»، وميشال جيمس «15 نقطة».

أدار المباراة النهائية طاقم دولي مكون من حسن حاجي، وسالم الزعابي، وكوستاس، وراقبها الدولي داوود التميمي.



