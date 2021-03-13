موجوروزا تحلق بلقب «النسخة 21» من «دبي للتنس»

منير رحومة (دبي)

تُوجت الإسبانية جاربيني موجوروزا بطلة للنسخة 21 من بطولة دبي الدولية لتنس السيدات، بعد فوزها على التشيكية باربورا كريتشيكوفا بمجموعتين 7-6 و6-3، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم «السبت»، واستمرت 129 دقيقة، لترفع البطلة كأس البطولة في مراسم استثنائية للتتويج بسبب جائحة كورونا، وحصلت على جائزة مالية قدرها 221 ألف دولار، بينما حصلت الوصيفة على 164 ألف دولار.

وتعد موجوروزا «27 عاماً»، والمصنفة 16 عالمياً، أول إسبانية تتربع على قمة بطولة دبي للتنس، وذلك بعد أن خاضت هذا العام ثلاث نهائيات، حيث حصلت على المركز الثاني في بطولتي «يارا فالي كلاسيك» بملبورن والدوحة في الأسبوع الماضي، قبل أن تفوز باللقب الثامن في مسيرتها في دبي.

وسبق لموجوروزا التتويج بلقب بطولتي جراند سلام في رولان جاروس 2016 وويمبلدون 2017، كما حققت 18 فوزاً هذا الموسم، وهي أكثر لاعبة حققت انتصارات في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات منذ انطلاقة الموسم، علماً أن لقب بطولة دبي يعد الأول للاعبة الإسبانية منذ فوزها ببطولة «مونتيري» بالمكسيك 2019.