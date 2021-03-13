العنبري: الشارقة مطالب بعدم التفريط في أي نقطة

علي معالي (الشارقة)

أكد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة على أهمية مباراة شباب الأهلي، يوم الاثنين المقبل، ضمن «الجولة 21» لدوري الخليج العربي، واصفاً إياها بالمهمة للفريقين، في ظل الظروف الحالية، خاصة لـ «الملك» بعد النتيجة الإيجابية في «الجولة 20» والعودة إلى سكة الانتصارات من جديد، وشدد على أن الشارقة مطالب بعدم التفريط في أي نقطة خلال بقية المشوار.

وقال العنبري: «الجولة 21» عنوانها الأبرز بالنسبة لي، هو الاستمرار في استعادة الثقة، والتي حصلنا عليها في مباراة خورفكان الأخيرة.

وأضاف: شباب الأهلي لديه عناصر متميزة من اللاعبين المواطنين والأجانب، إضافة إلى جهاز فني يملك الكفاءة العالية.

وأضاف: تمثل عودة الأوزبكي شوكوروف إلى الوسط قوة إضافية مهمة، وأيضاً خالد الظنحاني في الطرف الأيمن، وكلها مكتسبات جيدة، رغم أن هناك غيابات ربما تكون موجودة في المباراة.