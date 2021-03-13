البياوي: الفجيرة ليس أمامه إلا الفوز على الجزيرة

فيصل النقبي (الفجيرة)

قال التونسي ناصيف البياوي مدرب الفجيرة، إن لقاء الجزيرة «المتصدر» يوم الاثنين المقبل في «الجولة 21» لدوري الخليج العربي، يعد من اللقاءات الصعبة على الفريق، خاصة أنه يأتي في ظروف صعبة لـ «الذئاب».

وأضاف: فقدنا ثلاث نقاط مهمة أمام الوصل، بسبب قرارات التحكيم، ونطمح للتعويض في المباراة المقبلة رغم صعوبتها، وليس أمامنا إلا الفوز على الجزيرة، لتعديل وضعنا في الدوري.

وأشار البياوي إلى أنه ليس قلقاً على وضع الفريق، واللاعبون يقدمون أفضل ما لديهم، ولكن «سوء الطالع» أحياناً، والظروف الصعبة، وبعض القرارات من التحكيم وغيرها، تكون سبباً في ضياع النقاط في المباريات السابقة، ولدينا ثقة كبيرة بقدراتنا على التصحيح، وتقديم الأفضل في الجولات الحاسمة.