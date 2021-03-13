تيم يدشن حلم اللقب الـ18 في «تنس دبي»

دبي (الاتحاد)

يطمح النمساوي دومينيك تيم المصنف الرابع عالمياً، إلى الفوز ببطولة دبي للتنس باعتباره المصنف الأول، مع عودته إلى دبي منذ بطولة 2015، وهو اللقب الذي يمثل في حال تحقيقه رقم 18 في مسيرته وأول لقب له منذ أن رفع كأس بطولة أميركا المفتوحة 2020، ويتطلع تيم ليكون أول نمساوي منذ توماس موستر في عام 1997 يرفع كأس بطولة سوق دبي الحرة دبي.

ويتمتع ثيم بسجل حافل بانتصاره في نيويورك، ووصوله إلى نهائيات بطولة فرنسا المفتوحة 2018 و2019، وبطولة أستراليا المفتوحة عام 2020، ووصوله كذلك إلى نهائي جولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين في النسختين الماضيتين.

وينافس المصنف الثاني في البطولة والـ8 عالمياً، الروسي أندري روبليف، في الدور الثاني من البطولة أحد اللاعبين المؤهلين من الدوري التأهيلي أو الأسترالي جوردن ثومسون، وفي حال تأهله إلى دور الـ16، سيكون على موعد مع الأميركي تايلور فريتز المصنف 15 في البطولة و33 عالمياً أو الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي، اللذين يلتقيان في الدور الثاني من البطولة.

وسيكون الكندي دينس شابوفالوف المصنف الثالث في البطولة والـ11 عالمياً، على موعد في الدور الثاني مع الألماني يان لينارد شتروف، المصنف 37 عالمياً أو أحد اللاعبين المؤهلين من الدوري التأهيلي، في حين أعلن ستان فافرينكا الذي شارك اليوم في القرعة الرسمية للبطولة عن انسحابه بسبب التعب والإجهاد.

ويعد الإسباني باوتيستا أجوت، المصنف الرابع في البطولة والـ13 عالمياً والفائز بلقب دبي في 2018، من أبرز المرشحين للفوز باللقب لهذا العام، ليس فقط بعد فوزه على تيم في دبي سابقاً، بل أيضاً لتغلبه على أندري روبليف في مجموعات متتالية للوصول إلى نهائي ليلة السبت ضد نيكولوز باسيلاشفيلي.

وبهذه المناسبة، قال كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: لقد شهدنا خلال الأسبوع الماضي مجموعة من المنافسات الشيّقة خلال منافسات السيدات، ولن نتوقع أن يكون الأسبوع القادم أقل من ذلك أبداً، حيث العديد من المواجهات المثيرة التي تشير إليها قرعة نسخة الـ29 من البطولة، ولا بد لنا من الانتظار حتى معرفة من هو صاحب النصيب برفع كأس هذا العام.

من جانبه، قال صلاح تهلك، مدير البطولة: نتوقع أسبوعاً رائعاً آخر مع عدد من اللاعبين الذين يستحقون الفوز بهذا اللقب المرموق. وقمنا بمنح بطاقة دعوة «وايلد كارد» إلى كل من دينيس نوفاك، الذي وصل مؤخراً إلى ربع النهائي في بطولة مونبلييه، والتونسي مالك الجزيري المصنف 262 عالمياً، والذي قدم أداءً رائعًا في دور نصف النهائي من بطولة دبي 2018، والروسي أصلان كاراتسيف، الذي يعد أول لاعب متأهل من الدوري التمهيدي في العصر المفتوح يصل إلى الدور نصف النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة مؤخراً من أول ظهور له في جراند سلام، وأخيراً إلى ملتقط الكرات السابق في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، أليكسي بوبيرين، الذي فاز الشهر الماضي بأول لقب له في سنغافورة.



