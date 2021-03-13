الإمارات يحافظ على «قمة الأولى» بـ «نقطة» العروبة

فيصل النقبي (رأس الخيمة)

حافظ فريق الإمارات على صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، رغم تعادله مع العروبة بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم «السبت»، على ستاد الإمارات، في ختام «الجولة 16» للبطولة، تقدم «الصقور» بهدف سجله أليسون داموتا في الدقيقة 36، وأدرك أحمد خميس التعادل للعروبة في الدقيقة 93، ليتقاسم الفريقان نقطتي التعادل، ليرفع الإمارات رصيده إلى «النقطة 30»، بينما وصل العروبة إلى «النقطة 28».

وفي مسافي، عاد البطائح بـ «النقاط الكاملة»، إثر تغلبه على مسافي بهدف أحرزه ويندرسون في الدقيقة 54، ووصل البطائح إلى «النقطة 28» متساوياً مع العروبة.