مهدي علي: حجز مقعد آسيوي هدف شباب الأهلي

دبي (الاتحاد)

اعترف مهدي علي، مدرب شباب الأهلي، بصعوبة مواجهة فريقه أمام الشارقة ضمن الجولة 21 لدوري الخليج العربي، والتي تقام الاثنين المقبل، حيث قال: الشارقة لا يزال منافساً على البطولة ويريد المحافظة على تقدمه ويرغب في مطاردة الجزيرة المتصدر، ونحن نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا على تعديل ترتيب الفريق في الجدول وإنهاء الدوري في مركز متقدم يضمن بطاقة للمشاركة الآسيوية. وقال مهدي: المنافس يدخل هذه المباراة وهو في وضع معنوي جيد بعد فوزه الكبير في الجولة السابقة، أما فريقي فواصل تقديم أداء تصاعدي رغم التعادل في آخر جولتين، وأصبح له الشكل المطلوب والهوية وطريقة اللعب التي كنا نبحث عنها، وهي الطريقة التي لا نغيرها لكننا قد نجري بعض التعديلات لتتناسب مع ظروف المنافس والمباراة.

وأكد مدرب شباب الأهلي أن النتائج الإيجابية نتاج عمل جماعي، وتعاون بين كل أفراد المنظومة، من الإدارة العليا للنادي والأجهزة الفنية والطبية والإدارية المختلفة، إضافة إلى جهود اللاعبين، وتابع: الفريق مقبل على مباريات مهمة أمام فرق قوية تحتاج للتركيز ومزيد من العمل، وبشكل عام لدينا حالة من الرضا عن الفريق وأداء اللاعبين خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل الصعوبات التي واجهتنا في بداية مشواري مع الفريق، لكننا بدأنا في تقديم مستوى طيب وتحقيق نتائج إيجابية، وكانت بالإمكان أن تعزز حظوظنا في الدوري لولا البداية غير الجيدة للفريق في افتتاح الموسم.



