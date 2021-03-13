فلاديمير: ظروف لقاء حتا وخورفكان مختلفة

مراد المصري (دبي)

شدد الصربي فلاديمير، مدرب حتا، على أن ظروف المواجهة مع خورفكان مختلفة كثيراً عن اللقاء السابق الذي جمع بينهما هذا الموسم، وخسره «الإعصار»، كما أنها تختلف كلياً عن السقوط الكبير لـ «النسور» أمام الشارقة في الجولة الماضية، وقال: نعرف لماذا خسرنا في المواجهة السابقة، لكننا بوضعية أفضل هذه المرة، أما خسارة خورفكان أمام الشارقة، فلا تعكس مستواه الحقيقي، وما حدث كان عبارة عن سوء حظ صادفه، لذلك يجب أن نكون بكامل تركيزنا وقوتنا أمامه في المباراة المقبلة.

وأكد المدرب، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء خورفكان يوم الاثنين المقبل بالجولة الـ 20 من دوري الخليج العربي، أن فريقه يعاني حالياً من ضغط المباريات، بالنظر لخوضه 3 مباريات خلال 9 أيام، منها مباراتان أمام فريقين ينافسان على اللقب.