زاناردي: مواجهة حتا الأكثر أهمية لخورفكان

فيصل النقبي (خورفكان)

أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، على أهمية الفوز بالمواجهة المباشرة والمهمة مع حتا، ضمن مباريات الجولة 21 من دوري الخليج العربي وقال: الفوز بالمباراة يمثل 6 نقاط لأنها تمنح الفائز 3 نقاط وتحرم المنافس من مثلها، ولذا تعد أكثر مباريات الفريق أهمية كونها تأتي في وقت حاسم يريد الفريق فيه تأكيد بقائه في دوري الخليج العربي.

وأضاف زاناردي: تجاوزنا الخسارة الأخيرة أمام الشارقة، ولدي كامل الثقة في جميع اللاعبين لإظهار أفضل ما لديهم في الجولات الست القادمة لتحقيق هدف البقاء بالدوري، ونحن سنعمل بكل قوة من أجل الخروج بالنقاط الثلاث في لقاء حتا.