هيلمان: تقييم أداء الوصل يجب أن يكون منطقياً!

مراد المصري (دبي)

أشار البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل، إلى أن التقييم للأداء يجب أن يكون منطقياً، مع مراعاة الغيابات التي يعاني منه الفريق، ورغم ذلك نجح في حصد نتائج إيجابية.

وكشف هيلمان قبل مواجهة عجمان يوم الاثنين المقبل، في «الجولة 20» لدوري الخليج العربي، أن «الفهود» يلعب من أجل الفوز دائماً، بغض النظر عن ترتيب المنافس، وقال: يهمنا فقط أسلوب لعب المنافس، وكيف يؤدي في الملعب، أما ترتيبه يبقى أمراً خارجياً لا يؤثر علينا.

وأضاف: ركزنا على الاستشفاء للاعبين، في ظل تتابع المباريات خلال الوقت الحالي، ومع سعينا لتجهيزهم بأفضل طريقة ممكنة، لإشراكهم في المباراة المقبلة.