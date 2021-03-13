الرمادي: النتيجة الإيجابية أمام الوصل أهمية قصوى لعجمان



رضا سليم (دبي)

أكد أيمن الرمادي مدرب عجمان، على أهمية مباراة الوصل، في الجولة الـ21 بدوري الخليج العربي، والمقررة على ملعب الإمبراطور بعد غدٍ «الاثنين»، قائلاً: اللقاء له أهمية قصوى بالنسبة لنا ونحتاج إلى تركيز جميع اللاعبين في الملعب للخروج بنتيجة إيجابية، فالفوز بأي نقطة يؤثر بشكل كبير في مسيرتنا بالدوري.

وأضاف الرمادي: النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في أخر جولتين، يحفز اللاعبين لمواصلة تقديم العروض القوية من أجل تعديل وضعنا في جدول الترتيب، ولدينا ثقة كبيرة في اللاعبين، والذين يشعرون بالمسؤولية تجاه موقف الفريق.

بينما شدد حسين عبدالرحمن لاعب الفريق على جاهزية الجميع للمباراة وقال: جميع اللاعبين يشعرون بأهمية المواجهة وصعوبة موقف الفريق في جدول الترتيب، والأهم أن نستمر في تحقيق النتائج الإيجابية لتعديل وضعنا في جدول ترتيب الدوري.