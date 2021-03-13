عامر عبدالرحمن «نقطة التحول» في قمة بني ياس والنصر

مصطفى الديب (أبوظبي)

رغم مشاركته في الدقيقة 81 من مباراة بني ياس أمام النصر، في «الجولة 20» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، إلا أن عامر عبدالرحمن، أكد أنه لا يزال يملك الكثير من القدرات، بعدما أعاد الاتزان إلى «السماوي» في ربع الساعة التي لعبها، بإضافة الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، حيث شارك بدلاً من سلطان الحرمي «صاحب العشرين عاماً»، الذي لعب في مركز المدافع الأيمن، بدلاً من «الموقوف» خميس الحمادي، إلا أن هذه الجهة كانت هي مصدر خطورة «العميد» طوال 81 دقيقة، وبعد مشاركة عامر عبدالرحمن تبدل الوضع، وأصبح بني ياس أفضل بدرجة كبيرة، وسجل «السماوي» هدفين، الأول تعادل به عن طريق سلطان الشامسي، والثاني حسم به الفوز والنقاط الثلاث الغالية، عن طريق «القائد» فواز عوانة.

ولعب وجود عامر عبدالرحمن في وسط الملعب دوراً مهماً في الهدف الثالث تحديداً بشكل غير مباشر، حيث إن وجوده سمح لفواز عوانة بالتقدم بـ «حرية» واطمئنان.

ولعبت تبديلات إيسايلا مدرب بني ياس، بشكل عام دوراً مهماً في تحويل خسارة «السماوي» إلى فوز، حيث منحت الفريق مزيداً من النشاط، بوجود الثنائي عامر عبدالرحمن، وأحمد شحدة أبوناموس، بدلاً من سلطان الحرمي وسلطان الشامسي على الترتيب، حيث أعطى الأول الجانب الدفاعي قوة، والثاني زاد من الفاعلية الهجومية داخل منطقة جزاء النصر، وأهدر فرصة محققة للتسجيل.



